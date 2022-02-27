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    «Ахмат» вырвал волевую победу у «Уфы»

    «Ахмат» — «Уфа»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Грозненский «Ахмат» одержал домашнюю победу над «Уфой» (2:1) в матче 19-го тура чемпионата России.

    «Ахмат»
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    «Ахмат»

    Счет в добавленное к первому тайму время открыли гости. Иванов сыграл на подборе и сделал скидку в штрафную, Юрий Журавлёв опередил соперника и переправил мяч в ворота «Ахмата».

    На 51-й минуте в ворота «Уфы» был назначен пенальти — в борьбе в штрафной Касинтура выставил руку и ударил Быстрова по лицу.

    Коновалов с пенальти пробил в нижний угол. Беленов угадал направление удара, но мяч от рук голкипера заполз за линию ворот.

    А на 84-й минуте грозненцы организовали атаку правым флангом, Карапузов ловко развернулся в штрафной и мягко навесил — Трошечкин высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в сетку ворот.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Уфа 2:1
    Голы: 0:1 Юрий Журавлёв (45 + 1'), 1:1 Игорь Коновалов (пенальти) (50'), 2:1 Александр Трошечкин (85') Предупреждения: Даниил Уткин (9'), Боян Йокич (27'), Руслан Фищенко (29'), Egas Cacintura (49'), Владислав Камилов (54'), Андрей Семёнов (67'), Тьягу Родригеш (68')

    Чеченская команда набрала 30 очков и поднялась на пятое место турнирной таблицы, башкирский клуб находится на предпоследнем 15-м месте с 16 очками.

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре «Уфа» 6 марта сыграет на выезде против «Зенита», Ахмат« через день примет "Рубин"

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