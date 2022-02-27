«Ахмат» — «Уфа»: счет матча 2:1, обзор голов

Счет в добавленное к первому тайму время открыли гости. Иванов сыграл на подборе и сделал скидку в штрафную, Юрий Журавлёв опередил соперника и переправил мяч в ворота «Ахмата».
На 51-й минуте в ворота «Уфы» был назначен пенальти — в борьбе в штрафной Касинтура выставил руку и ударил Быстрова по лицу.
Коновалов с пенальти пробил в нижний угол. Беленов угадал направление удара, но мяч от рук голкипера заполз за линию ворот.
А на 84-й минуте грозненцы организовали атаку правым флангом, Карапузов ловко развернулся в штрафной и мягко навесил — Трошечкин высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в сетку ворот.
Чеченская команда набрала 30 очков и поднялась на пятое место турнирной таблицы, башкирский клуб находится на предпоследнем 15-м месте с 16 очками.
В следующем туре «Уфа» 6 марта сыграет на выезде против «Зенита», Ахмат« через день примет "Рубин"