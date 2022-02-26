«Ницца» в меньшинстве удержала ничью со «Страсбургом»

В матче 26-го тура чемпионата Франциина своем поле сыграл вничью с— 0:0.

Отметим, что гости заканчивали матч в меньшинстве. На 48-й минуте за вторую желтую карточку был удален бразильский защитник «Ниццы» Данте Бонфин.

А на 85-й минуте уже со скамейки был удален нападающий гостей Джастин Клюйверт, замененный на 66-й минуте.

Футбол. Франция. Лига 1 Страсбург — Ницца 0:0 Страсбург: Матц Зельс, Лука Перрен, Жерзино Ньямси, Александр Джику, Фредерик Гильберт, Жанрикне Беллегард (Ибраима Сиссоко, 75'), Саньин Прцич (Хабиб Диалло, 66'), Адриен Томассон, Антони Каси, Кевин Гамейро, Людовик Ажорк Ницца: Амин Гуири (Калвин Стенгс, 82'), Анди Делорт (Эванн Гессан, 69'), Kephren Thuram-Ulien (Марио Лемина, 66'), Морган Шнейдерлен, Пабло Росарио, Джастин Клюйверт (Hicham Boudaoui, 65'), Мельвен Бар, Данте, Данило, Джордан Лотомба, Вальтер Бенитес Предупреждения: Данте (19'), Данте (48'), Лука Перрен (56') Удаление: Джастин Клюйверт (92 + 2')

«Ницца» смогла подняться на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 46 очков в 26 матчах. «Страсбур» идет 5-м: 43 очка после 26 игр.