Пиоли: «Милан» не показал выдающейся игры, но гол в наши ворота нельзя было засчитывать

Главный тренер «Милана»дал комментарий после ничьей с «Удинезе» (1:1) в 27-м туре чемпионата Италии.

«Это очевидная игра рукой, вне сомнений. Игрок "Удинезе" забил рукой. И маловероятно, что ВАР это не увидел, так что это очевидная ошибка, повлиявшая на итоговый результат.

Да, мы не показали выдающейся игры, но гол нельзя было засчитывать. Нам лишь остается лучше справляться с тем, что мы можем контролировать, но если вы говорите, что мои игроки были раздражены и нервны, то это потому, что они стали свидетелями не самых приятных эпизодов. Не в первый раз нас наказывают», — сказал Пиоли в интервью DAZN.

«Милан» набрал 57 очков в 27 матчах и продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, опережая «Интер», у которого есть две игры в запасе, на три очка.