Федотов: Любое очко сегодня для «Сочи»— на вес золота

Главный тренер «Сочи»подвел итог встречи 19-го тура РПЛ против тульского(2:0).

«Первая игра после рестарта чемпионата. Хорошее начало. Было несколько моментов, где мы могли открыть счет. Не ждали легкого поединка.

Знаем, что "Арсенал" — это отлично укомплектованная команда. Любое очко сегодня — на вес золота. Думаю, что это заслуженная победа.

Новички начали игру со скамейки. Были травмы, ребята не полностью прошли тренировочные сборы. Только набирают кондиции. У них еще все впереди.

Впереди нас ждет восстановление. Будем добирать кондиции. Матч не за горами. Нас ожидает принципиальный соперник. Все решится второго числа», — цитирует тренера сайт «Сочи».

«Сочи» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Арсенал» (19) располагается на 13-й строчке.