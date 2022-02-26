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    Федотов: Любое очко сегодня для «Сочи»— на вес золота

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    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итог встречи 19-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (2:0).

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Первая игра после рестарта чемпионата. Хорошее начало. Было несколько моментов, где мы могли открыть счет. Не ждали легкого поединка.

    Знаем, что "Арсенал" — это отлично укомплектованная команда. Любое очко сегодня — на вес золота. Думаю, что это заслуженная победа.

    Новички начали игру со скамейки. Были травмы, ребята не полностью прошли тренировочные сборы. Только набирают кондиции. У них еще все впереди.

    Впереди нас ждет восстановление. Будем добирать кондиции. Матч не за горами. Нас ожидает принципиальный соперник. Все решится второго числа», — цитирует тренера сайт «Сочи».

    «Сочи» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Арсенал» (19) располагается на 13-й строчке.

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