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    «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел из Лиги Европы

    «Бетис» — «Зенит»: счет матча 0:0

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    Петербургский «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Бетисом» (0:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 47-й минуте «Зенит» забил, но мяч не был засчитан из-за из офсайда. Красиво разыграли питерцы — Вендел сделал пас вразрез, Сутормин забежал и прострелил в центр штрафной, а Алберто поразил пустые ворота. Но Алексей забрался во «вне игры».

    На 90-й минуте Дмитрий Чистяков поразил ворота севильского клуба. Мостовой получил пас на ход и мягко навесил во вратарскую, а Чистяков головой переправил мяч в сетку.

    Но после просмотра видеоповтора гол был отменен — Александр Ерохин в борьбе во вратарской наступил сопернику на ногу.

    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
    Бетис — Зенит 0:0
    Бетис: Руи Силва, Эктор Бельерин, Херман Песселья, Эдгар Гонсалес, Алекс Морено, Родригес Гидо, Андрес Гуардадо (Кристиан Тельо, 90'), Серхио Каналес (Вилльям Карвалью, 71'), Набиль Фекир (Борха Иглесиас, 83'), Айтор Руйбаль, Виллиан Жозе (Хоакин, 83') Зенит: Yuri Alberto (Александр Ерохин, 90'), Артём Дзюба (Ivan Sergeev, 64'), Малком, Данил Круговой, Вендел, Клаудиньо, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Вильмар Барриос, Алексей Сутормин (Андрей Мостовой, 86'), Daniil Odoevski Предупреждения: Родригес Гидо (23'), Клаудиньо (42'), Вильмар Барриос (55'), Александр Ерохин (90 + 2')

    В первом матче «Бетис» победил со счетом 3:2 и по сумме двух матчей вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

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