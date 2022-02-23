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    Яремчук: Не могу сказать, что «Аякс» намного сильнее «Бенфики». Шансы 50 на 50

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    Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук поделился ожиданиями от противостояния с «Аяксом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Роман Яремчук
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    Роман Яремчук

    «Я считаю, что это очень сильная команда с большим атакующим потенциалом. У них прекрасные футболисты в линии атаки, и нам будет не менее сложно, чем это было против „Баварии“ или „Барселоны“. Думаю, нас ждут два очень тяжелых матча, к которым нужно тщательно подготовиться.

    Шансы? Думаю, 50 на 50. Я не могу сказать, что „Аякс“ намного сильнее „Бенфики“. Считаю, что в данный момент наши шансы равны. Главное для нас быть едиными. На таком этапе Лиги чемпионов очень важно, чтобы команда была сплочённой, и тогда результат обязательно придёт. Я уверен, что у нашей команды есть все качества, чтобы выйти в следующий этап», — приводит слова Яремчука официальный сайт УЕФА.

    Первый матч между «Бенфикой» и «Аяксом» состоится в Лиссабоне сегодня, 23 февраля. Начало — в 23:00 по московскому времени. Ответный матч пройдёт в Амстердаме 15 марта.

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