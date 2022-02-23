Непомнящий не верит в проход «Зенит» в следующий раунд Лиги Европы

Известный российский тренерсчитает, чтоне сможет обыграть испанскийв ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

В первом матче «Бетис» выиграл у «Зенита» в Санкт-Петербурге со счетом 3:2.

«Казалось бы, первую игру проиграли, пропустили два мяча, сравняли. Затем досадная ошибка и третий гол. После домашнего поражения на выезде очень сложно выигрывать. Но я преисполнен оптимизма. Мне показалось, что в домашней игре в "Зените" были две команды: атакующая и защищающая.

В обороне у нас как раз произошли досадные, нелепые ошибки, которые не носят системный характер. Ошибки, которые случаются в игре каждой команды. А в атаке есть и мощь, и креативная составляющая, поэтому мне кажется, что "Зениту" вполне по силам выиграть матч. Но, чтобы пройти дальше, надо побеждать с разницей в два мяча, как я понимаю. А здесь могут возникнуть проблемы.

Если будет дополнительное время, "Зениту" может не хватить сил. Мне кажется, что мы еще не так готовы, как испанская команда. Все-таки первые матчи после перерыва. Так что выиграть можем, а вот пройти дальше — есть некоторые сомнения», — приводит слова Непомнящего RT.

Матч «Бетис» — «Зенит» пройдет 24 февраля в Севилье. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.