Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вячеслав Сенченко против Рикки ХаттонаВячеслав Сенченко: Вряд ли кто-либо из бойцов UFC построит успешную карьеру в боксе
  • 10:46
    • Газизов назвал нереальным трансфер Кокорина в «Уфу»
  • 10:32
    • Джокович пропустит «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами
  • 00:52
    • «Вильярреал» и «Ювентус» обменялись голами в первом матче 1/8 финала ЛЧ
  • 00:51
    • «Челси» уверенно обыграл «Лилль» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
    Все новости спорта

    Непомнящий не верит в проход «Зенит» в следующий раунд Лиги Европы

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Зенит Бетис Лига Европы Футбол России
    Известный российский тренер Валерий Непомнящий считает, что «Зенит» не сможет обыграть испанский «Бетис» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Валерий Непомнящий
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Непомнящий

    В первом матче «Бетис» выиграл у «Зенита» в Санкт-Петербурге со счетом 3:2.

    «Казалось бы, первую игру проиграли, пропустили два мяча, сравняли. Затем досадная ошибка и третий гол. После домашнего поражения на выезде очень сложно выигрывать. Но я преисполнен оптимизма. Мне показалось, что в домашней игре в "Зените" были две команды: атакующая и защищающая.

  • Аршавин высказался о шансах «Зенита» в ответном матче с «Бетисом»
  • Читайте по теме

    • В обороне у нас как раз произошли досадные, нелепые ошибки, которые не носят системный характер. Ошибки, которые случаются в игре каждой команды. А в атаке есть и мощь, и креативная составляющая, поэтому мне кажется, что "Зениту" вполне по силам выиграть матч. Но, чтобы пройти дальше, надо побеждать с разницей в два мяча, как я понимаю. А здесь могут возникнуть проблемы.

    Если будет дополнительное время, "Зениту" может не хватить сил. Мне кажется, что мы еще не так готовы, как испанская команда. Все-таки первые матчи после перерыва. Так что выиграть можем, а вот пройти дальше — есть некоторые сомнения», — приводит слова Непомнящего RT.

    Матч «Бетис» — «Зенит» пройдет 24 февраля в Севилье. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «МЮ» одолеть «матрасников» в Мадриде?
  • «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • «Бенфика» устроит сенсацию в первом матче с «Аяксом»?
  • «Бенфика» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 3.28
    •
  • «Ливерпуль» учинит разгром «Лидсу»?
  • «Ливерпуль» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 23 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.28
  • Прогноз на матч Бенфика — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бернли — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.76
  • Прогноз на матч Наполи — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Бетис — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лацио — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры