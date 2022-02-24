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    «Зенит» совершит яркий камбэк на поле «Бетиса»?

    «Бетис» — «Зенит». Прогноз, ставки (к. 3.00) на футбол, Лига Европы, 24 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бетис» — «Зенит»
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    Артем Дзюба
    «Зенит» сыграет на выезде с испанским «Бетисом» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 24 февраля, начало — в 23:00 мск. «Бетис» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 24 Февраля 2022 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 23:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
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    «Бетис»

    «Бетис» выиграл у «Зенита» в первом матче со счетом 3:2. Ключевыми стали первые минуты — чемпион России ужасно провел стартовый отрезок.

    Испанцы быстро забили два мяча. Правда, потом «Зенит» тоже быстро отыгрался, но еще до перерыва команда Мануэля Пеллегрини снова воспользовалась ошибкой обороны соперника.

    Коэффициенты матча Бетис — Зенит

  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 3.40
  • Ставка
    •

    И тут важно отметить, что «Бетис» играл в Санкт-Петербурге без двух ключевых исполнителей — Набиля Фекира и Серхио Каналеса. В предстоящем матче оба будут доступны.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В минувшее воскресенье «Бетис» одержал домашнюю победу над «Мальоркой» (2:1), благодаря чему закрепился на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги.

    «Бетис» выиграл девять из 11-ти предыдущих матчей.

    «Зенит»

    «Зенит» на прошлой неделе, с одной стороны, разочаровал, но все-таки это был не самый плохой матч.

    Главная проблема — игра в обороне. К сожалению, «Зенит» подвели ошибки защитников, в том числе Ярослава Ракицкого. В перерыве Сергею Семаку пришлось заменить не только украинца, но и Вячеслава Караваева. Скорее всего, в ответном матче оба останутся в запасе.

    Не самый лучший матч провел и голкипер Михаил Кержаков. Не исключено, что в Севилье ворота будет защищать молодой Даниил Одоевский или Станислав Крицюк, если успеет к тому времени восстановиться.

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    • Между тем, «Зенит» здорово сыграл в атаке. Команда молниеносно отреагировала на два пропущенных мяча. Сначала забил Артем Дзюба, а потом Малком. К нападению у Семака вряд ли могут быть какие-то претензии.

    Прогноз и ставка

    На «Бетис» в этом матче можно поставить за 2.07, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Зенита» — за 3.70.

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    Первая игра стала очередным подтверждением, что российским клубам с большим трудом даются первые матчи после зимней паузы. Это было не так уж и печально, но в целом ясно, что совершить камбэк на поле «Бетиса» почти нереально.

    Опять-таки, многое зависит от игры в обороне, а как раз в этом месте у «Зенита» проблемы.

    Ставка — победа «Бетиса» за 2.07.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Бетиса» больше 2,0 за 3.00.

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    «Бетис» — «Зенит»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 24.02.2022. Прогнозы на футбол. «Зенит» совершит яркий камбэк на поле «Бетиса»?
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