Морено: Я думаю, что Дзюба– самый высокий игрок из тех, с кем я играл

Защитник «Бетиса»назвал нападающегосамым высоким футболистом из тех, с кем играл.

Испанский игрок рассказал об этом перед ответным матчем за выход в 1/8 финала Лиги Европы с «Зенитом» (3:2 — первая игра).

«Я думаю, что Дзюба– самый высокий игрок из тех, с кем я играл. Но это неважно, надо бороться за каждый мяч. Даже если он больше меня, надо попытаться ему помешать», — сказал Морено изданию Marca.

Напомним, что рост Дзюбы — 1,97 см, а рост Морено — 179 сантиметров.

«Мы должны думать о завтрашнем дне, это будет очень сложная игра. Результат первого матча обманчивый, но мы играем дома, перед нашими болельщиками, и мы должны хорошо играть как в защите, так и в нападении, исправлять ошибки, которые мы сделали в России.

Мы единственная испанская команда, выступающая в трех турнирах, и это хорошо для клуба, для команды и для каждого на индивидуальном уровне.

У нас длинная скамейка, и тренер подключил нас всех, и вы можете видеть это на поле, это очень важно для команды», — сказал футболист о предстоящей встрече с «Зенитом».