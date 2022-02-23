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    Морено: Я думаю, что Дзюба– самый высокий игрок из тех, с кем я играл

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    Защитник «Бетиса» Алекс Морено назвал нападающего Артема Дзюбу самым высоким футболистом из тех, с кем играл.

    Алекс Морено
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    Алекс Морено

    Испанский игрок рассказал об этом перед ответным матчем за выход в 1/8 финала Лиги Европы с «Зенитом» (3:2 — первая игра).

    «Я думаю, что Дзюба– самый высокий игрок из тех, с кем я играл. Но это неважно, надо бороться за каждый мяч. Даже если он больше меня, надо попытаться ему помешать», — сказал Морено изданию Marca.

    Напомним, что рост Дзюбы — 1,97 см, а рост Морено — 179 сантиметров.

    «Мы должны думать о завтрашнем дне, это будет очень сложная игра. Результат первого матча обманчивый, но мы играем дома, перед нашими болельщиками, и мы должны хорошо играть как в защите, так и в нападении, исправлять ошибки, которые мы сделали в России.

    Мы единственная испанская команда, выступающая в трех турнирах, и это хорошо для клуба, для команды и для каждого на индивидуальном уровне.

    У нас длинная скамейка, и тренер подключил нас всех, и вы можете видеть это на поле, это очень важно для команды», — сказал футболист о предстоящей встрече с «Зенитом».

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