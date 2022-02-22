Васин об уходе из ЦСКА: Пришло время выйти из зоны комфорта

Защитникпрокомментировал свой переход из московского ЦСКА в казахстанский

«11 лет в ЦСКА — огромный срок. Два раза я уходил в аренду, но все равно ощущал себя армейцем.

Был счастлив провести столько лет в ЦСКА, где чувствовал себя невероятно комфортно. Слова о том, что наша команда — как семья, кажутся немного заезженными, но именно так и есть.

Классные тренеры, потрясающие партнеры по команде, ставшие настоящими друзьями, руководство клуба и сотрудники, которые всегда поддерживали, топовые болельщики — это в памяти навсегда. Конечно, хотелось бы добиться большего, но такова жизнь.

Пришло время выйти из зоны комфорта. Будем рубиться за Кайрат, а ЦСКА желаю максимальных успехов!», — написал Васин в своем инстаграме.

Контракт Васина с ЦСКА истекал летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что соглашение 33-летнего футболиста с «Кайратом» будет рассчитано на год с опцией продления еще на сезон.

Васин выступал за ЦСКА с 2011 года.