Васин об уходе из ЦСКА: Пришло время выйти из зоны комфорта

«11 лет в ЦСКА — огромный срок. Два раза я уходил в аренду, но все равно ощущал себя армейцем.
Был счастлив провести столько лет в ЦСКА, где чувствовал себя невероятно комфортно. Слова о том, что наша команда — как семья, кажутся немного заезженными, но именно так и есть.
Классные тренеры, потрясающие партнеры по команде, ставшие настоящими друзьями, руководство клуба и сотрудники, которые всегда поддерживали, топовые болельщики — это в памяти навсегда. Конечно, хотелось бы добиться большего, но такова жизнь.
Пришло время выйти из зоны комфорта. Будем рубиться за Кайрат, а ЦСКА желаю максимальных успехов!», — написал Васин в своем инстаграме.
Контракт Васина с ЦСКА истекал летом 2022 года.
Ранее сообщалось, что соглашение 33-летнего футболиста с «Кайратом» будет рассчитано на год с опцией продления еще на сезон.
Васин выступал за ЦСКА с 2011 года.