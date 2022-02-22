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    • ЦСКА объявил об уходе Васина в «Кайрат»
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    Васин об уходе из ЦСКА: Пришло время выйти из зоны комфорта

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    Защитник Виктор Васин прокомментировал свой переход из московского ЦСКА в казахстанский «Кайрат».

    Виктор Васин
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    Виктор Васин

    «11 лет в ЦСКА — огромный срок. Два раза я уходил в аренду, но все равно ощущал себя армейцем.

    Был счастлив провести столько лет в ЦСКА, где чувствовал себя невероятно комфортно. Слова о том, что наша команда — как семья, кажутся немного заезженными, но именно так и есть.

    Классные тренеры, потрясающие партнеры по команде, ставшие настоящими друзьями, руководство клуба и сотрудники, которые всегда поддерживали, топовые болельщики — это в памяти навсегда. Конечно, хотелось бы добиться большего, но такова жизнь.

    Пришло время выйти из зоны комфорта. Будем рубиться за Кайрат, а ЦСКА желаю максимальных успехов!», — написал Васин в своем инстаграме.

    Контракт Васина с ЦСКА истекал летом 2022 года.

    Ранее сообщалось, что соглашение 33-летнего футболиста с «Кайратом» будет рассчитано на год с опцией продления еще на сезон.

    Васин выступал за ЦСКА с 2011 года.

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