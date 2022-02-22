Сорокин: Никаких обсуждений с УЕФА о переносе финала ЛЧ из Санкт-Петербурга не было

Генеральный директор оргкомитета финала Лиги чемпионовпрокомментировал информацию о том, что проведение решающего матча могут перенести из Санкт-Петербурга в Лондон.

Ранее британские издания The Daily Star и The Mirror сообщили о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга на лондонский «Уэмбли» на фоне конфликта Украины и России.

«В целом это не первый раз, когда различные СМИ пишут, что у нас что-то отнимут. Мы работаем с этим с 2008 года, когда у нас тоже "отнимали" финалы неоднократно.

Мы ведем подготовку в плановом режиме, регулярно общаемся с нашими коллегами из УЕФА, никаких подобных обсуждений у нас не было.

У нас подготовка идет полным ходом. На март намечены очередные рабочие визиты. Для нас никаких изменений нет, лично со мной никаких дискуссий с УЕФА не было на этот счет», — приводит слова Сорокина «Матч ТВ».

Финал главного клубного турнира Европы должен состояться на «Газпром Арене» 28 мая 2022 года.