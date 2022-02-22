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    Колосков: Уверен, финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов в сезоне-2021/2022 из Санкт-Петербурга в Лондон.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    Ранее британские издания The Daily Star и The Mirror сообщили о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга на лондонский «Уэмбли» на фоне конфликта Украины и России.

    «Не первый раз об этом сообщают. Они рассчитывают на нашу реакцию. Вернее будет промолчать. Сегодня верить надо только УЕФА. Они никаких заявлений не делали и, думаю, не сделают. УЕФА не политическая организация.

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    • У меня нет никаких сомнений, что финал Лиги чемпионов пройдет как и был запланировал — в Санкт-Петербурге», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

    Финал главного клубного турнира Европы должен состояться на «Газпром Арене» 28 мая 2022 года.

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