Гасперини дисквалифицировали на один матч Серии А за оскорбление арбитра

Джан Пьеро Гасперини Фото: globallookpress.com
Специалиста наказали за оскорбление арбитра в матче против «Фиорентины» (0:1), после решение судьи об отмене гола Руслана Малиновского на 64-й минуте встречи.
После этого эпизода судья показал Гасперини красную карточку. Помимо дисквалификации, Гасперини будет оштрафован на 10 тысяч евро.
Члена тренерского штаба «Аталанты» Кристиана Раймонди дисквалифицировали на один матч за оскорбление в адрес судей после финального свистка.
«Аталанта» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. 27 февраля клуб из Бергамо примет «Сампдорию».