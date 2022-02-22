Гасперини дисквалифицировали на один матч Серии А за оскорбление арбитра

Главный тренер «Аталанты»дисквалифицирован на один матч Серии А, сообщает Football Italia

Специалиста наказали за оскорбление арбитра в матче против «Фиорентины» (0:1), после решение судьи об отмене гола Руслана Малиновского на 64-й минуте встречи.

После этого эпизода судья показал Гасперини красную карточку. Помимо дисквалификации, Гасперини будет оштрафован на 10 тысяч евро.

Члена тренерского штаба «Аталанты» Кристиана Раймонди дисквалифицировали на один матч за оскорбление в адрес судей после финального свистка.

Календарь и таблица Серии А

«Аталанта» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. 27 февраля клуб из Бергамо примет «Сампдорию».