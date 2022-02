Джонсон: Нет никаких шансов, что футбольные турниры будут проводиться в России

Премьер-министр Великобританиизаявил, что Россия не должна проводить футбольные турниры.

«Россия становится всё более изолированной. У России статус изгоя. Нет никаких шансов на то, что футбольные турниры будут проводиться в России, вторгающейся в независимые страны», — приводит слова Джонсона журналист Роб Харрис.

Prime Minister Boris Johnson warns in the Commons of a «Russia is that is more isolated. A Russia that has pariah status ... no chance of holding football tournaments in a Russia that invades sovereign countries»