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    Семин: «Зенит» играл на очень хорошем уровне с «Бетисом», если убрать первые 20 минут

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что «Зенит» способен обыграть испанский «Бетис» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    В первом матче «Бетис» выиграл у «Зенита» в Санкт-Петербурге со счетом 3:2.

    «Если убрать первые 20 минут, то можно сказать, что "Зенит" играл на очень хорошем уровне. И были достаточно большие шансы.

    Но в эти 20 минут наделали столько ошибок, что они в итоге повлияли на результат — 2:3. А дальше — как обычно: старались все исправить, практически так и сделали, но потом еще одна ошибка помешала добиться положительного исхода.

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    Наверное, надо постараться исправить эту ситуацию в целом. Тем более, как мне кажется, физически "Зенит" сейчас хорошо подготовлен», — приводит слова Семина «Матч ТВ».

    Матч «Бетис» — «Зенит» пройде 24 февраля в Севилье..VrezNews1 /football/2022/02/21/arshavin/

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