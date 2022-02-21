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    Индзаги: Я очень зол из-за отношения игроков

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    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (0:2).

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Я очень зол из-за отношения игроков. У нас было три дня после игры в среду [против "Ливерпуля" — 0:2], и мы говорили о том, что "Сассуоло" на выезде победил "Милан" и "Ювентус", что они играют в отличный футбол, что нам нужно быть осторожными.

    Во втором тайме мы перепробовали все, создали много моментов, но нам не повезло. Но факт остается фактом — у нас должно быть другое отношение к делу. У "Сассуоло" много техничных и качественных футболистов, они были свежее и показали это.

    Мы проанализируем ситуацию. Знаем, что у нас осталось 13 матчей. Но команда, которая хочет выиграть скудетто, не может настолько неправильно относиться к матчам, как мы сегодня», — цитирует Индзаги Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    «Сассуоло» набрал 33 очка. Команда занимает 11-е место в серии А. У «Интера» 54 очка и вторая позиция. Лидирующий «Милан» имеет на два очка больше.

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