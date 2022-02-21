Индзаги: Я очень зол из-за отношения игроков

Главный тренер «Интера»подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (0:2).

«Я очень зол из-за отношения игроков. У нас было три дня после игры в среду [против "Ливерпуля" — 0:2], и мы говорили о том, что "Сассуоло" на выезде победил "Милан" и "Ювентус", что они играют в отличный футбол, что нам нужно быть осторожными.

Во втором тайме мы перепробовали все, создали много моментов, но нам не повезло. Но факт остается фактом — у нас должно быть другое отношение к делу. У "Сассуоло" много техничных и качественных футболистов, они были свежее и показали это.

Мы проанализируем ситуацию. Знаем, что у нас осталось 13 матчей. Но команда, которая хочет выиграть скудетто, не может настолько неправильно относиться к матчам, как мы сегодня», — цитирует Индзаги Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Сассуоло» набрал 33 очка. Команда занимает 11-е место в серии А. У «Интера» 54 очка и вторая позиция. Лидирующий «Милан» имеет на два очка больше.