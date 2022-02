Мората прокомментировал сорвавшийся переход в «Барселону»

Нападающий «Ювентуса», арендованный у мадридского «Атлетико», прокомментировал несостоявшийся переход в «Барселону» в зимнее трансферное окно.

«Cейчас это не имеет значения. У меня был разговор с Аллегри, он сказал мне, что приход Влаховича поможет мне. Так и произошло. Я счастлив в "Ювентусе". Если бы это зависело от меня, я бы остался здесь навсегда», — приводит слова Мораты журналист Фабрицио Романо.

Álvaro Morata on Barcelona deal collapsed in January: “It's not important now. I had a conversation with Allegri about it [Barça bid] — he told me that Dusan's arrival would help me and so it was” 🇪🇸 #Juve

“I'm happy to be at Juventus — if it was up to me, I’d always stay here”. pic.twitter.com/MaFFcInFaN