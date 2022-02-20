«Салернитана» — «Милан»: счет матча 2:2, обзор голов

Счет в матче на 5-й минуте открыли миланцы — точным ударом отличился Жуниор Мессиас.
На 29-й минуте форвард хозяев Федерико Бонаццоли сравнял счет в матче, а нападающий Милан Джурич на 72-й минуте вывел гранатовых вперед.
Гол Анте Ребича с передачи Оливье Жиру на 77-й минуте позволил миланскому клубу вырвать ничью.
Футбол. Италия. Серия А
Салернитана — Милан 2:2
Голы: 0:1 Жуниор Мессьяс (5'), 1:1 Федерико Бонаццоли (29'), 2:1 Милан Дюрич (72'), 2:2 Анте Ребич (77') Салернитана: Луиджи Сепе, Pasquale Mazzocchi, Radu Matei Dragusin, Федерико Фасио, Лука Раньери, Лассана Кулибали, Иван Радованович (Эдерсон, 15'), Григорис Кастанос (Joel Obi, 69'), Франк Рибери (Диего Перотти, 69'), Федерико Бонаццоли (Ли Муссе, 82'), Милан Дюрич (Mikael, 81') Милан: Оливье Жиру, Рафаэл Леау, Браим Диас (Анте Ребич, 61'), Жуниор Мессьяс (Алессандро Флоренци, 73'), Сандро Тонали, Исмаэль Беннасер (Франк Кессье, 46'), Тео Эрнандес, Алессио Романьоли, Фикайо Томори, Давиде Калабрия (Алексис Салемакерс, 73'), Мик Меньян Предупреждения: Исмаэль Беннасер (35'), Эдерсон (52'), Оливье Жиру (60'), Анте Ребич (70'), Милан Дюрич (72'), Алессио Романьоли (83')
«Милан» с 56 очками на счету является лидером Серии А, опережая «Интер», имеющий 2 игры в запасе, на 2 очка. «Салернитана» с 14 баллами в активе замыкает турнирную таблицу.