«Лидс» — «Манчестер Юнайтед»: счет 2:4, обзор голов

Дербив 26 тура чемпионата Англии завершилось победой «манкунианцев» со счетом 4:2.

Гости ушли на перерыв с форой в 2 гола. Забивали Харри Магуайр и Бруну Фернандеш. Первый мяч был забит с углового и это первый реализованный корнер у «красных дьяволов» в этом сезоне.

Второй тайм начался для МЮ кошмарно. Сначала Родриго обманул всех, навесом забросив Давиду Де Хеа за шиворот с фланга. Затем «павлины» прессингом отобрали мяч и после комбинации сравняли счет.

Победный гол забил вышедший на замену Фред, который мощно пробил под перекладину. Точку поставил Энтони Эланга.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лидс — Манчестер Юнайтед 2:4 Голы: 0:1 Гарри Магуайр (34'), 0:2 Бруну Фернандеш (45 + 5'), 1:2 Родриго (53'), 2:3 Фред (70'), 2:4 Anthony Elanga (88') Лидс: Иллан Меслье, Люк Эйлинг, Диего Льоренте (Джо Джелхардт, 46'), Паскаль Стрёйк, Стюарт Даллас, Робин Кох (Хуниор Фирпо, 31'), Даниэль Джеймс, Адам Форшоу, Матеуш Клих, Джек Харрисон (Рафаэл Диас, 46'), Родриго Манчестер Юнайтед: Криштиану Роналду (Рафаэль Варан, 85'), Джейдон Санчо, Бруну Фернандеш, Джесси Лингард (Anthony Elanga, 67'), Поль Погба (Фред, 67'), Скотт МакТоминай, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Виктор Нильссон Линделёф, Аарон Ван-Биссака, Давид де Хеа Предупреждения: Рафаэл Диас (54'), Паскаль Стрёйк (61'), Люк Эйлинг (68'), Адам Форшоу (76'), Скотт МакТоминай (77'), Рафаэл Диас (81'), Хуниор Фирпо (90 + 2'), Матеуш Клих (90 + 5')

«Манчестер Юнайтед» закрепился на 4 месте с 46 очками. «Лидс» с 23 баллами находится на 15 строчке.