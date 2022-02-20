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    «Фиорентина» обыграла «Аталанту» в матче 26 тура Серии А

    «Фиорентина» — «Аталанта»: счет 1:0, обзор гола

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    «Фиорентина» в матче 26 тура Серии А минимально выиграла у «Аталанты» на своем поле.

    Кшиштоф Пентек
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    Кшиштоф Пентек

    Победный гол в матче забил поляк Кшиштоф Пентек. Голевую передачу на него отдал Николас Гонсалес.

    Отметим, что ни Александр Кокорин, ни Алексей Миранчук участия в матче не приняли.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Аталанта 1:0
    Гол: 1:0 Кшиштоф Пёнтек (56') Фиорентина: Бартломей Дронговский, Альваро Одриосола, Никола Миленкович (Лукас Мартинес, 66'), Игор де Пауло, Кристиано Бираги (Алекса Терзич, 75'), Джакомо Бонавентура (Youssef Maleh, 76'), Лукас Торрейра (Софьян Амрабат, 38'), Гаэтано Кастровилли (Альфред Дункан, 67'), Риккардо Соттиль, Кшиштоф Пёнтек, Николас Гонсалес Аталанта: Жереми Бога (Valentin Mihaila, 82'), Теун Коопмейнерс, Руслан Малиновский, Давиде Дзаппакоста (Джузеппе Пеццелла, 59'), Ремо Фройлер (Маттео Пессина, 58'), Мартен де Рон, Ханс Хатебур, Берат Джимсити (Марио Пашалич, 58'), Мерих Демирал, Рафаэл Толой (Джорджио Скальвини, 76'), Хуан Муссо Предупреждения: Берат Джимсити (13'), Никола Миленкович (15'), Руслан Малиновский (45 + 1'), Мерих Демирал (45 + 2'), Софьян Амрабат (73'), Рафаэл Толой (74')

    «Фиорентина» набрала 42 очка и поднялась на 7 место в турнирной таблице Серии А сезона-2021/2022. «Аталанта» с 44 очками занимает 5 место.

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