«Бордо» — «Монако»: счет матча 1:1, обзор голов

Милена Быкова: Это моя вторая Олимпиада без флага. Грустно, что ситуация не изменилась

Чемпионка мира среди юниоров Милена Быкова выступала на Олимпиаде-2022 в составе сборной России по сноуборду. Перед стартом Игр в Пекине спортсменка делилась ожиданиями и надеждами с Владиславом Прусаковым