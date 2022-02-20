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    «Монако» с Головиным сыграл вничью с «Бордо»

    «Бордо» — «Монако»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 25-го тура чемпионата Франции «Бордо» на своем поле сыграл вничью с «Монако» — 1:1.

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    Футбол. Франция. Лига 1
    Бордо — Монако 1:1
    Голы: 1:0 Реми Уден (22'), 1:1 Марсело (автогол) (67') Бордо: Гаэтан Пуссен, Тимоте Пембеле (Sekou Mara, 77'), Стиан Грегерсен, Марсело, Анель Ахмедходжич, Gideon Mensah, Реми Уден (Tom Lacoux, 77'), Jean Onana, Жозуа Гилявоги, Ясин Адли (Данил Игнатенко, 65'), Николя де Руссель де Превиль Монако: Виссам Бен-Йеддер (Maghnes Akliouche, 84'), Софьян Диоп (Желсон Мартинш, 43'), Кевин Фолланд (Юссуф Фофана, 42'), Жеан Лукас, Vanderson, Орельен Чуаэми, Caio Henrique, Гильермо Марипан, Аксель Дисаси, Джибриль Сидибе (Александр Головин, 61'), Александр Нюбель Предупреждения: Орельен Чуаэми (28'), Орельен Чуаэми (34'), Джибриль Сидибе (34'), Реми Уден (41'), Жозуа Гилявоги (46'), Тимоте Пембеле (56'), Vanderson (78')
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