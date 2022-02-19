«Ливерпуль» — «Норвич»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 26-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу над— 3:1.

Счет в матче на 48-й минуте открыли гости — Милот Рашица пробил от угла штрафной. Матип подставил ногу и именно от неё мяч влетел в сетку. Сбил с толку Бекера этот рикошет.

На 64-й минуте счет сравнялся — Садио Мане с линии вратарской забил через себя после навеса Цимикаса.

Спустя три минуты Аллисон Бекер выбил мяч на чужую половину поля. Его обработал Мохамен Салах и с линии штрафной «Норвича» мягко низом пробил в ближний угол.

А на 81-й минуте Хендерсон сделал идеальный вертикальный пас низом из глубины. Луис Диас получил мяч в штрафной и пробил в сетку.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Норвич Сити 3:1 Голы: 0:1 Милот Рашица (48'), 1:1 Садио Мане (64'), 2:1 Мохамед Салах (67'), 3:1 Луис Диас (81') Ливерпуль: Алисон Бекер, Джозеф Гомес, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Константинос Цимикас, Алекс Окслейд-Чемберлен (Тьяго Алькантара, 62'), Джордан Хендерсон, Наби Кейта (Дивок Ориги, 62'), Мохамед Салах, Садио Мане, Луис Диас (Такуми Минамино, 90') Норвич Сити: Теэму Пукки, Милот Рашица (Jonathan Rowe, 86'), Джошуа Сарджент (Пшемыслав Плахета, 76'), Кенни Маклин, Билли Гилмор, Матиас Норманн (Пьерр Лис-Мелу, 82'), Брендон Уильямс, Бен Гибсон, Грант Хэнли, Максимилиан Ааронс, Ангус Ганн Предупреждение: Брендон Уильямс (40')

Подопечные Юргена Клоппа набрали 57 очков и вновь приблизились к лидирующему «Манчестер Сити» на расстоянии шести очков. «Канарейки» с 17 очками остались на 18-м месте.

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В параллельном матче «Астон Вилла» потерпела домашнее поражение от «Уотфорда» — 0:1.

Счет в матче на 78-й минуте открыл нигерийский нападающий гостей Эммануэль Деннис.

Сарр от правого края штрафной выполнил роскошный навес к линии вратарской, откуда Деннис головой переправил мяч в сетку ворот.