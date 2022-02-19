«Ливерпуль» — «Норвич»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 26-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль»
одержал домашнюю победу над «Норвичем»
— 3:1.
Счет в матче на 48-й минуте открыли гости — Милот Рашица пробил от угла штрафной. Матип подставил ногу и именно от неё мяч влетел в сетку. Сбил с толку Бекера этот рикошет.
На 64-й минуте счет сравнялся — Садио Мане с линии вратарской забил через себя после навеса Цимикаса.
Спустя три минуты Аллисон Бекер выбил мяч на чужую половину поля. Его обработал Мохамен Салах и с линии штрафной «Норвича» мягко низом пробил в ближний угол.
А на 81-й минуте Хендерсон сделал идеальный вертикальный пас низом из глубины. Луис Диас получил мяч в штрафной и пробил в сетку.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Ливерпуль — Норвич Сити 3:1
Голы: 0:1 Милот Рашица (48'), 1:1 Садио Мане (64'), 2:1 Мохамед Салах (67'), 3:1 Луис Диас (81')
Ливерпуль: Алисон Бекер, Джозеф Гомес, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Константинос Цимикас, Алекс Окслейд-Чемберлен (Тьяго Алькантара, 62'), Джордан Хендерсон, Наби Кейта (Дивок Ориги, 62'), Мохамед Салах, Садио Мане, Луис Диас (Такуми Минамино, 90')
Норвич Сити: Теэму Пукки, Милот Рашица (Jonathan Rowe, 86'), Джошуа Сарджент (Пшемыслав Плахета, 76'), Кенни Маклин, Билли Гилмор, Матиас Норманн (Пьерр Лис-Мелу, 82'), Брендон Уильямс, Бен Гибсон, Грант Хэнли, Максимилиан Ааронс, Ангус Ганн
Предупреждение: Брендон Уильямс (40')
Подопечные Юргена Клоппа набрали 57 очков и вновь приблизились к лидирующему «Манчестер Сити» на расстоянии шести очков. «Канарейки» с 17 очками остались на 18-м месте.
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В параллельном матче «Астон Вилла» потерпела домашнее поражение от «Уотфорда» — 0:1.
Счет в матче на 78-й минуте открыл нигерийский нападающий гостей Эммануэль Деннис.
Сарр от правого края штрафной выполнил роскошный навес к линии вратарской, откуда Деннис головой переправил мяч в сетку ворот.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Астон Вилла — Уотфорд 0:1
Гол: 0:1 Эммануэль Деннис (78')
Астон Вилла: Emilano Martinez, Мэтти Кэш (Эшли Янг, 65'), Калум Чемберс, Тайрон Мингс, Лука Динь, Джон МакГинн, Дуглас Луис (Олли Уоткинс, 58'), Джейкоб Рэмси, Эмилиано Буэндия (Леон Бэйли, 72'), Дэнни Ингс, Филиппе Коутиньо
Уотфорд: Эммануэль Деннис (Кен Сема, 86'), Джошуа Кинг, Том Клеверли, Имран Луза, Мусса Сиссоко, Исмаила Сарр (Cucho Hernandez, 90'), Ассан Камара, Самир Ханданович (Кристиан Кабазель, 90'), Крэйг Кэткарт, Кико Фемения, Бен Фостер
Предупреждения: Мэтти Кэш (58'), Мусса Сиссоко (65'), Ассан Камара (82')