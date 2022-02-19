«Кельн» — «Айнтрахт»: счет матча 1:0, обзор гола

Единственный гол забил французский нападающий хозяев Антони Модест на 84-й минуте.
Футбол. Германия. Бундеслига
Кёльн — Айнтрахт Ф 1:0
Гол: 1:0 Антони Модест (84') Кёльн: Тимо Хорн, Бенно Шмиц (Луис Шауб, 88'), Лука Килиан, Тимо Хюберс, Йонас Хектор, Эйе Скири, Салих Озкан, Деян Любичич (Кингсли Шиндлер, 80'), Марк Ут (Ондрей Дуда, 88'), Флориан Кайнц (Ян Тильман, 80'), Себастьян Андерссон (Антони Модест, 61') Айнтрахт Ф: Рафаэль Сантос Борре, Йеспер Линдстрём (Йенс Хеуге, 76'), Джибриль Соу, Себастьян Роде (Даити Камада, 46'), Филип Костич, Кристиян Якич, Тимоти Чэндлер (Данни да Коста, 82'), Evan N'Dicka, Мартин Хинтереггер, Тута (Кристофер Ленц, 90'), Кевин Трапп Предупреждения: Себастьян Андерссон (46'), Мартин Хинтереггер (63'), Кристиян Якич (89')
«Кельн» поднялся на 6-е место в таблице Бундеслиги с 35 очками после 23 встреч. «Айнтрахт» идет 10-м, набрав 31 очко.