«Эльче» — «Райо Вальекано»: счет матча 2:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Счет на 52-й минуте открыли гости — отличился Франсиско Гарсия.
На 76-й минуте Гвидо Каррильо сравнял счет, а Эсекьель Понсе на 84-й минуте принес победу хозяевам.
Футбол. Испания. Примера
Эльче — Райо Вальекано 2:1
Голы: 0:1 Франсиско Гарсия (52'), 1:1 Гидо Каррильо (76'), 2:1 Эсекьель Понсе (84') Эльче: Edgar Badía, Антонио Барраган (Эсекьель Понсе, 67'), Энсо Роко, Педро Бигас (Диего Гонсалес, 90'), Хоан Мохика, Тете Моренте, Омар Маскарель (Кике Перес, 62'), Raúl Guti (Иван Марконе, 62'), Fidel (Хосан, 67'), Гидо Каррильо, Пере Милья Райо Вальекано: Серхио Гвардиола (Мамаду Силла, 70'), Альваро Гарсия, Оскар Трехо, Иси Паласон (Falcao, 86'), Óscar Valentín (Бебе, 86'), Сантьяго Комесанья (Пате Сисс, 80'), Франсиско Гарсия, Алехандро Катена, Esteban Saveljich (Марио Суарес, 80'), Иван Балью, Лука Зидан Предупреждения: Сантьяго Комесанья (7'), Raúl Guti (32'), Алехандро Катена (68'), Мамаду Силла (72'), Иван Балью (75'), Иван Марконе (90 + 5')
Напомним, что Понсе является игроком «Спартака», а за «Эльче» он выступает на правах аренды.
Календарь и таблица испанской Примеры
После этой игры «Райо Вальекано» занимает 11-е место в таблице Ла Лиги — 31 очко, «Эльче» — 13-е место и 29 очков.