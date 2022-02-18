Пеллегрини: Матч получился таким, каким мы и ожидали

Главный тренер «Бетиса»заявил, что победа над «Зенитом» (3:2) в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы не дает его команде большое преимущество.

«Мы ждали подобный матч. Знаем, что "Зенит" опасен в атаке. В его составе есть бразильцы, которые умеют забивать. "Зенит" сыграл 3:3 с "Челси", и мы понимали, что нам нужно много работать в нападении. Мы вели 2:0, "Зенит" сравнял счет, но в таких случаях важно не чувствовать воздействия противника. Матч получился таким, каким мы и ожидали. Но еще рано думать, что мы вышли в следующий раунд.

Я доволен, что наша команда участвует в трех турнирах. У нас есть прекрасный состав. Команда находится в отличной физической форме. Даже если бы мы не победили, не стали бы списывать это на отсутствие каких-либо игроков.

Мы знали, что "Зенит" любит закрывать центр. Мы пытались это сделать справы и слева с помощью Тельо пытались оказывать давление. Не столько физический, сколько моральный износ мог повлиять. У нас не все получилось в защите, но не стоит недооценивать соперника — он забил три гола "Челси", а это лучшая команда мира и победитель Лиги чемпионов», — передает слова Пеллегрини «Матч ТВ».

Ответный матч состоится 24 февраля в Севилье.