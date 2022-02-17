«Интер» — «Ливерпуль»: счет матча 0:2, обзор голов

Миланскийпотерпел домашнее поражение от(0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Счет в матче был открыт на 75-й минуте. После навеса с углового Фирмино головой отправил мяч под дальнюю штангу ворот миланского клуба.

А на 83-й минуте Мохамед Салах с метров одиннадцати низом пробил, удвоив счет. После удара египтянина был рикошет от защитника, что сбило с толку Хандановича.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Интер — Ливерпуль 0:2 Голы: 0:1 Роберто Фирмино (75'), 0:2 Мохамед Салах (83') Интер: Самир Ханданович, Милан Шкриньяр, Стефан де Врей (Андреа Раноккия, 87'), Алессандро Бастони (Федерико Димарко, 90'), Дензел Дюмфрис (Маттео Дармиан, 87'), Артуро Видаль (Роберто Гальярдини, 87'), Марсело Брозович, Хакан Чалханоглу, Иван Перишич, Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 70') Ливерпуль: Садио Мане (Луис Диас, 59'), Диогу Жота (Роберто Фирмино, 46'), Мохамед Салах, Тьяго Алькантара (Джеймс Милнер, 86'), Фабиньо (Джордан Хендерсон, 59'), Харви Эллиотт (Наби Кейта, 59'), Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Трент Александер-Арнольд, Алисон Бекер

Ответная встреча пройдет 8 марта в Ливерпуле на «Энфилде».