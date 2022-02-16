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    Хачатурянц прокомментировал возможный бойкот болельщиков из-за Fan ID

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    Президент РПЛ Ашот Хачатурянц поделился мнением о возможном бойкоте болельщиков из-за введения Fan ID в РПЛ.

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    «Я просил представителей клубов, отвевающих за работу с болельщиками, донести смысл нашего разговора, чтобы они не бойкотировали игры после возобновления чемпионата.

    Что будет, если бойкот игр все-таки состоится? Это решение каждого человека — идти или нет. Кроме сожаления у меня ничего не будет в таком случае. От этой ситуации проиграют все. Зрелище становится менее привлекательным без болельщиков.

    Где получить карту болельщика? К нам в очередь становиться точно не нужно. Процедуру можно будет выполнить через портал Госуслуги. Мы надеемся на дистанционную верификацию. Мы надеемся на упрощенную процедуру получения

    Будет ли уничтожено фанатское движение из-за этого закона? Я думаю, что нет. Пока идет протест против самого закона, но часть болельщиков может изменить свое мнение», — передает слова Хачатурянца Sport24.

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