Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеМесси не может — Мбаппе поможет. Парижане дожали «Реал» на «Парк де Пренс»
  • 07:10
    • МОК: Результат Валиевой на ОИ-2022 будет считаться предварительным
  • 00:55
    • ПСЖ вырвал победу у «Реала» благодаря голу Мбаппе
  • 00:55
    • Дубль Силвы помог «Ман Сити» разгромить «Спортинг» в Лиге чемпионов
  • 17:34
    • Валиева захватила лидерство после КП на Олимпиаде-2022, Трусова — вне топ-3
    Все новости спорта

    Яйссле: На игру с «Баварией» «Зальцбург» должен выйти с чувством уверенности в себе

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Германии Бавария Ред Булл Зальцбург
    Главный тренер «РБ Зальцбург» Маттиас Яйссле поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

    Маттиас Яйссле
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маттиас Яйссле

    «Мы знаем, что будем играть с одной из лучших команд мира, в этом матче мы явные аутсайдеры. Тем не менее мы хотим быть смелыми и показать свою игру. Будет непросто, но мы постараемся сделать все возможное.

    Команда уже добилась исторического результата, пройдя в плей-офф ЛЧ. На сегодняшнюю игру ребята должны выйти с чувством уверенности в себе», — приводит слова Яйссле официальный сайт УЕФА.

    Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Зальцбург» — «Бавария» состоится в среду, 16 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Россия не закончит четвертьфинал разгромной победой
  • Россия — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Ливерпуль» легко выиграет у «Интера» в Милане?
  • «Интер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Бавария» забьет «Зальцбургу» больше трех мячей?
  • «Зальцбург» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.84
  • Экспресс дня 16 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Россия — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 09:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Интер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Зальцбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  6.05
  • Прогноз на матч Интер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Зенит — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Порту — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры