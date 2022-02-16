Яйссле: На игру с «Баварией» «Зальцбург» должен выйти с чувством уверенности в себе

Главный тренер «РБ Зальцбург»поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

«Мы знаем, что будем играть с одной из лучших команд мира, в этом матче мы явные аутсайдеры. Тем не менее мы хотим быть смелыми и показать свою игру. Будет непросто, но мы постараемся сделать все возможное.

Команда уже добилась исторического результата, пройдя в плей-офф ЛЧ. На сегодняшнюю игру ребята должны выйти с чувством уверенности в себе», — приводит слова Яйссле официальный сайт УЕФА.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Зальцбург» — «Бавария» состоится в среду, 16 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.