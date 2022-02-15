«Спортинг» — «Манчестер Сити» : прогноз, составы, коэффициенты

Лиссабонский «Спортинг» и «Манчестер Сити» объявили составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Спортинг»: Адан, Рикарду Эсгаю, Коатес, Гонсалу Игнасиу, Педро Порро, Жоау Пальинья, Матеус Нунес, Рейс, Сарабия, Педру Гонсалвеш, Паулинья.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Ляпорт, Рубен Диаш, Жоау Конселу, Бернарду Силва, Родри, Де Брейне, Стерлинг, Марез, Фоден.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ман Сити». Коэффициент на его победу — 1.44, на успех «Спортинга» — 8.60, на ничью — 5.25. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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