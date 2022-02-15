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    Пирло отказался возглавить «Салернитану»

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    Бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло не возглавит «Салернитану», сообщает журналист Николо Скира.

    Андреа Пирло
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    Андреа Пирло

    Аутсайдер Серии А планирует уволить нынешнего главного тренера Стефано Колантуоно из-за неудовлетворительных результатов, и Пирло считался фаворитом на эту должность.

    Однако, как передает источни, 42-летний специалист решил подождать до лета перед возобновлением тренерской деятельности. Сейчас он по-прежнему находится на контракте с «Ювентусом» и получает 1,8 миллиона евро. Пирло рассчитывает приступить к работе с новым проектом с начала следующего сезона.

    «Салернитана» занимает последнее место в чемпионате Италии. На ее счету 12 очков

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