Пирло отказался возглавить «Салернитану»

Бывший главный тренер «Ювентуса»не возглавит «Салернитану», сообщает журналист Николо Скира.

Аутсайдер Серии А планирует уволить нынешнего главного тренера Стефано Колантуоно из-за неудовлетворительных результатов, и Пирло считался фаворитом на эту должность.

Однако, как передает источни, 42-летний специалист решил подождать до лета перед возобновлением тренерской деятельности. Сейчас он по-прежнему находится на контракте с «Ювентусом» и получает 1,8 миллиона евро. Пирло рассчитывает приступить к работе с новым проектом с начала следующего сезона.

«Салернитана» занимает последнее место в чемпионате Италии. На ее счету 12 очков