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    «Лейпциг» обыграл «Кельн», у Ольмо гол и пас

    «Лейпциг» — «Кельн»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В матче 22-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» одержал домашнюю победу над «Кельном» со счетом 3:1.

    «Лейпциг»
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    «Лейпциг»

    В составе победителей забитыми мячами отметились Кристофер Нкунку, Анхелиньо и Дани ольмо, на счету которого еще и результативная передача.

    Гол престижа за «козлов» забил в компенсированное время Тим Лемперте.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    РБ Лейпциг — Кёльн 3:1
    Голы: 1:0 Кристофер Нкунку (25'), 2:0 Даниэль Ольмо (54'), 3:0 Анхелиньо (57'), 3:1 (90 + 1') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Лукас Клостерман (Мохамед Симакан, 70'), Вилли Орбан, Йошко Гвардиол, Бенджамин Хенрихс, Конрад Лаймер (Доминик Собослаи, 70'), Амаду Айдара, Анхелиньо (Норди Мукиэле, 78'), Даниэль Ольмо (Эмиль Форсберг, 64'), Андре Силва (Юссуф Поульсен, 64'), Кристофер Нкунку Кёльн: Себастьян Андерссон (Tim Lemperle, 85'), Флориан Кайнц (Деян Любичич, 62'), Ондрей Дуда (Марк Ут, 62'), Ян Тильман (Кингсли Шиндлер, 62'), Салих Озкан, Эйе Скири (Томаш Острак, 85'), Йонас Хектор, Тимо Хюберс, Лука Килиан, Бенно Шмиц, Marvin Schwaebe Предупреждения: Ян Тильман (9'), Тимо Хюберс (35'), Йошко Гвардиол (62')

    «Лейпциг» с 34 очками поднялся на 4-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги. «Кельн» с 32 баллами располагается на 7-м месте.

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