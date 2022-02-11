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    Артета: У «Арсенала» были проблемы после красной карточки

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Вулверхэмптоном» (1:0).

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «У нас были проблемы после красной карточки, и нам пришлось уйти в оборону. "Волки" выставили в нападение семь игроков, и было трудно сохранить ворота в неприкосновенности, но мы очень хорошо защищались в штрафной.

    Мы должны двигаться от игры к игре. Нужно продолжать совершенствоваться. Наша реальность — это следующая игра.

    Красная карточка Мартинелли? Я провел в этой стране 18 лет и никогда не видел ничего подобного. Мы еще больше усложнили себе задачу, играя вдесятером. Выиграть такой матч в меньшинстве чрезвычайно сложно. Однако у нас была сплоченность и единство», — цитирует Артету BBC.

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    «Арсенал» набрал 39 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. «Волки» идут восьмыми с 34-я баллами.

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