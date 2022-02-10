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    Конте прокомментировал поражение от «Саутгемптона»

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о поражении от «Саутгемптона» (2:3) в 24-м туре АПЛ.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «В прошлый раз против "Лестера" мы проигрывали 1:2 и проиграли 2:3, но в этот раз мы вели 2:1 и проиграли 2:3. Впереди долгий путь, и мы должны быть лучше, чтобы контролировать игру в различных ситуациях.

    В перерыве говорили, что допустили много ошибок, много раз передачи были небрежными, и сегодня мы рисковали осложнить себе жизнь. Это часть процесса. Нужно попытаться стать лучше. Когда есть небольшое давление, нужно быть более точным в передаче и принятии решений. Игроки сегодня отдали все силы, и поэтому было жалко проиграть. Когда ты отдаешь все и проигрываешь, это нехорошо.

    Я очень хорошо знаю, что эта команда молодая, многим игрокам нужно играть, чтобы получить опыт, особенно в этой лиге. Знал, что предстоит проделать большую работу», — передает слова Конте BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Шпоры» идут на седьмом месте, имея на своем счету 36 баллов. «Саутгемптон» с 28 очками десятый.

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