Конте прокомментировал поражение от «Саутгемптона»

Главный тренер «Тоттенхэма»высказался о поражении от «Саутгемптона» (2:3) в 24-м туре АПЛ.

«В прошлый раз против "Лестера" мы проигрывали 1:2 и проиграли 2:3, но в этот раз мы вели 2:1 и проиграли 2:3. Впереди долгий путь, и мы должны быть лучше, чтобы контролировать игру в различных ситуациях.

В перерыве говорили, что допустили много ошибок, много раз передачи были небрежными, и сегодня мы рисковали осложнить себе жизнь. Это часть процесса. Нужно попытаться стать лучше. Когда есть небольшое давление, нужно быть более точным в передаче и принятии решений. Игроки сегодня отдали все силы, и поэтому было жалко проиграть. Когда ты отдаешь все и проигрываешь, это нехорошо.

Я очень хорошо знаю, что эта команда молодая, многим игрокам нужно играть, чтобы получить опыт, особенно в этой лиге. Знал, что предстоит проделать большую работу», — передает слова Конте BBC.

Календарь и таблица АПЛ

«Шпоры» идут на седьмом месте, имея на своем счету 36 баллов. «Саутгемптон» с 28 очками десятый.