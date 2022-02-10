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    «Фиорентина» в меньшинстве обыграла «Аталанту» в четвертьфинале Кубка Италии

    «Аталанта» — «Фиорентина»: счет матча 2:3. обзор голов

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Фиорентина Аталанта
    В матче 1/4 финала Кубка Италии «Аталанта» потерпела домашнее поражение от «Фиорентины» со счетом 2:3.

    «Фиорентина»
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    «Фиорентина»

    Уже на 9-й минуте «фиалки» получили право на пенальти, который реализовал польский нападающий Кшиштоф Пёнтек.

    Бергамаски отыгрались еще до перерыва благодаря голу Давиде Дзаппакосты, а во втором тайме Жереми Бога вывел «Аталанту» вперед.

    На 71-й минуте Кшиштоф Пёнтек оформил дубль, сыграв на добивании после неудачно исполненного пенальти, а спустя 8 минут флорентийцы остались в меньшинстве — за вторую желтую карточку был удален защитник Лукас Куарта.

    Тем не менее, уже в компенсированное время Никола Миленкович принес гостям победу.

    Футбол. Италия. Кубок
    Аталанта — Фиорентина 2:3
    Голы: 0:1 Кшиштоф Пёнтек (пенальти) (9'), 1:1 Давиде Дзаппакоста (30'), 2:1 Жереми Бога (56'), 2:2 Кшиштоф Пёнтек (71'), 2:3 Никола Миленкович (90 + 4') Аталанта: Хуан Муссо, Берат Джимсити, Мерих Демирал, Хосе Луис Паломино (Теун Коопмейнерс, 37'), Ханс Хатебур, Мартен де Рон, Ремо Фройлер, Давиде Дзаппакоста, Руслан Малиновский (Луис Мурьель, 74'), Жереми Бога, Марио Пашалич (Маттео Пессина, 74') Фиорентина: Риккардо Сапонара (Жонатан Иконе, 75'), Кшиштоф Пёнтек, Николас Гонсалес (Риккардо Соттиль, 60'), Youssef Maleh (Никола Миленкович, 81'), Лукас Торрейра, Гаэтано Кастровилли (Джакомо Бонавентура, 59'), Кристиано Бираги, Игор де Пауло, Lucas Martinez Quarta, Альваро Одриосола, Пьетро Терраччиано Предупреждения: Мартен де Рон (7'), Марио Пашалич (32'), Игор де Пауло (38'), Lucas Martinez Quarta (45 + 1'), Lucas Martinez Quarta (79')

    Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук и форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не принимали участия в матче.

    Благодаря этой победе «Фиорентина» вышла в полуфинал Кубка Италии. Ее соперник по этой стадии определится позднее.

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