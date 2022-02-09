Рангник: «МЮ» должен был с комфортным запасом выиграть у «Бернли»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»подвел итоги матча 24-го тура АПЛ с «Бернли» (1:1).

«Мы снова провели отличный первый тайм, контролировали игру и доминировали. Мы забили три гола, но два не были засчитаны. Во втором тайме мы были недостаточно агрессивны. Было ясно, что они выйдут на поле и будут действовать агрессивно.

Это был разочаровывающий вечер для нас, потому что мы должны были с комфортным запасом выиграть этот матч. В первом тайме мы забили три гола, поэтому я не могу винить команду за отсутствие инстинкта убийцы. В конце концов, это был и небольшой вопрос удачи. Одного очка за такую игру просто недостаточно», — приводит слова Рангника BBC.

«Манчестер Юнайтед» с 39 очками занимает пятое место в чемпионате Англии. «Бернли» с 14 баллами на счету продолжает замыкать турнирную таблицу АПЛ.