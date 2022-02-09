Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хоккеисты сборной России начинают защиту титулаХоккеисты начинают защиту титула. Анонс событий на Олимпиаде-2022 9 февраля
  • 01:04
    • «Интер» победил «Рому» в четвертьфинале Кубка Италии
  • 00:56
    • Аутсайдер АПЛ «Бернли» отобрал очки у «МЮ»
  • 18:21
    • Российские хоккеистки разгромно уступили Финляндии на ОИ-2022
  • 17:25
    • Саночница Татьяна Иванова завоевала бронзу зимней Олимпиады в Пекине
  • 15:23
    • Александр Терентьев завоевал бронзу в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине
    Все новости спорта

    Рангник: «МЮ» должен был с комфортным запасом выиграть у «Бернли»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Манчестер Юнайтед Бернли
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подвел итоги матча 24-го тура АПЛ с «Бернли» (1:1).

    Ральф Рангник
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ральф Рангник

    «Мы снова провели отличный первый тайм, контролировали игру и доминировали. Мы забили три гола, но два не были засчитаны. Во втором тайме мы были недостаточно агрессивны. Было ясно, что они выйдут на поле и будут действовать агрессивно.

    Это был разочаровывающий вечер для нас, потому что мы должны были с комфортным запасом выиграть этот матч. В первом тайме мы забили три гола, поэтому я не могу винить команду за отсутствие инстинкта убийцы. В конце концов, это был и небольшой вопрос удачи. Одного очка за такую игру просто недостаточно», — приводит слова Рангника BBC.

    «Манчестер Юнайтед» с 39 очками занимает пятое место в чемпионате Англии. «Бернли» с 14 баллами на счету продолжает замыкать турнирную таблицу АПЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В матче «Интера» и «Ромы» сухо не будет
  • «Интер» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Как российские хоккеисты начнут Олимпиаду?
  • Россия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «МЮ» потеряет очки на поле «Бернли»?
  • «Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.51
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.17
  • Экспресс дня 9 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Россия — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 11:40
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Атлетик — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Даллас — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нант — Бастия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Канада — Германия
  • Хоккей
  • Завтра в 16:10
    •  2.18
  • Прогноз на матч США — Китай
  • Хоккей
  • Завтра в 16:10
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры