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    «Интер» победил «Рому» в четвертьфинале Кубка Италии

    «Интер» — «Рома»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Интер Рома
    Миланский «Интер» одержал домашнюю победу над «Ромой» (2:0) в матче 1/4 финала Кубка Италии.

    «Интер»
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    «Интер»

    В составе победителей по голу забили Эдин Джеко и Алексис Санчес.

    Футбол. Италия. Кубок
    Интер — Рома 2:0
    Голы: 1:0 Эдин Джеко (1'), 2:0 Алексис Санчес (68') Интер: Самир Ханданович, Danilo D'Ambrosio, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони (Стефан де Врей, 45'), Маттео Дармиан, Николо Барелла (Хакан Чалханоглу, 85'), Марсело Брозович, Артуро Видаль (Матиас Весино, 85'), Иван Перишич (Дензел Дюмфрис, 85'), Эдин Джеко (Лаутаро Мартинес, 76'), Алексис Санчес Рома: Тэмми Абрахам (Felix Afena-Gyan, 89'), Николо Дзаньоло, Генрих Мхитарян, Matias Vina (Стефан Эль-Шаарави, 76'), Жордан Верету (Бриан Кристанте, 70'), Сержиу Оливейра (Лоренцо Пеллегрини, 70'), Рик Карсдорп, Рожер Ибаньес (Мараш Кумбула, 46'), Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Руй Патрисиу Предупреждения: Николо Дзаньоло (37'), Джанлука Манчини (38')

    В полуфинале «Интер» сыграет с победителем матча между «Миланом» и «Лацио».

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