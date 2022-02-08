«Спартак» обыграл «Урал», одержав первую победу под руководством Ваноли

Московскийодержал победу над екатеринбургским(3:1) в контрольном матче на зимнем тренировочном сборе в Испании.

В составе красно-белых голы забили защитник Лукас Айртон (8-я минута), а также полузащитник Роман Зобнин (67) и нападающий Шамар Николсон (86).

Ямайский футболист впервые отличился забитым голом с момента своего перехода в московский клуб.

Соперник ответил результативным ударом хавбека Алексея Евсеева (71).

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Урал — Спартак 1:3 Голы: 0:1 Айртон Лукас (7'), 0:2 Роман Зобнин (64'), 1:2 (69'), 1:3 Шамар Николсон (85')

Красно белые одержали первую победу под руководством итальянца Паоло Ваноли. В предыдущих трех товарищеских встречах «Спартак» не сумел обыграть «Слован» (2:2), «Ригу» (0:0) и малазийский «Джомхор» (1:1).

На третьем тренировочном сборе, который пройдут в турецком Белеке с 15 по 19 февраля, «Спартак» проведет две товарищеские игры. 18 февраля подопечные Ваноли сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком», 19 февраля — с карагандинским «Шахтером»..MatchId1 2022020800085114097108032032083112097099111119