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    «Севилья» не справилась с «Осасуной», Ракитич не забил пенальти

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    В матче 23-го тура чемпионата Испании «Осасуна» на своем поле сыграла вничью с «Севильей» — 0:0.

    «Севилья»
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    «Севилья»

    У севильцев был отличный шанс вырвать победу, но полузащитник Иван Ракитич не реализовал пенальти в компенсированное время.

    Футбол. Испания. Примера
    Осасуна — Севилья 0:0
    Осасуна: Серхио Эррера, Хонас Рамальо, Давид Гарсия, Хуан Крус (Гарсия Унай Лугеа, 82'), Мануэль Санчес, Хави Мартинес (Иньиго Перес, 75'), Лукас Торро, Хон Монкайола, Рубен Гарсия (Хосе Анхель, 66'), Анте Будимир (Энрике Гарсия, 66'), Эсекьель Авила (Iker Benito, 75') Севилья: Юссеф Эн-Несири (Рафаэль Мир Висенте, 77'), Антони Марсьяль (Мунир Эль-Хаддади, 77'), Иван Ракитич, Оливер Торрес (Алехандро Гомес, 58'), Жоан Жордан, Неманья Гудель (Жюль Кунде, 58'), Маркос Акунья, Карим Рекик, Диего Карлос, Gonzalo Montiel (Хесус Корона, 6'), Яссин Буну Предупреждения: Неманья Гудель (33'), Мануэль Санчес (56')

    Команда Хулена Лопетеги идет второй в турнирной таблице Ла Лиге, отставая от имеющего матч в запасе «Реала» на 3 очка. У «Осасуны» 29 очков и 12-я позиция.

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