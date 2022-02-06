«Фиорентина» — «Лацио»: счет матча 0:3 обзор голов

В составе победителей отличились Сергей Милинкович-Савич и Чиро Иммобиле, еще один мяч в свои ворота срезал защитник «фиалок» Кристиано Бираги.
На 85-й минуте флорентийцы остались в меньшинстве — Лукас Торрейра получил вторую желтую карточку.
Футбол. Италия. Серия А
Фиорентина — Лацио 0:3
Голы: 0:1 Сергей Милинкович-Савич (53'), 0:2 Чиро Иммобиле (71'), 0:3 Кристиано Бираги (автогол) (81') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Лоренцо Венути, Никола Миленкович, Матия Настасич, Кристиано Бираги, Джакомо Бонавентура (Жонатан Иконе, 77'), Лукас Торрейра, Альфред Дункан (Гаэтано Кастровилли, 59'), Хосе Мария Кальехон (Николас Гонсалес, 59'), Артур Кабрал (Кшиштоф Пёнтек, 77'), Риккардо Соттиль (Софьян Амрабат, 89') Лацио: Маттиа Цаканьи, Чиро Иммобиле, Педро Родригес (Фелипе Андерсон, 60'), Луис Альберто (Тома Башич, 76'), Лукас Лейва (Данило Катальди, 59'), Сергей Милинкович-Савич, Адам Марушич, Патрисио Габбарон, Луис Фелипе, Мануэль Лаццари (Эльсеид Хюсай, 69'), Томас Стракоша Предупреждения: Лукас Лейва (30'), Педро Родригес (45 + 2'), Джакомо Бонавентура (50'), Лукас Торрейра (56'), Мануэль Лаццари (67'), Патрисио Габбарон (83'), Томас Стракоша (85'), Лукас Торрейра (86')
Российский форвард Александр Кокорин всю игру провел на скамейке запасных.
Подопечные Маурицио Сарри набрали 39 очков и обошли «фиалок» в турнирной таблице, поднявшись на седьмое место. «Фиорентина» с 36 очками опустилась на восьмую строчку.