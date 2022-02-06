Буркина-Фасо — Камерун: счет матча 3:3 (3:5), обзор голов

в матче за третье место Кубка африканских наций одержала победу над— 3:3 (5:3 по пенальти)

Первая половина встречи осталась за Буркина-Фасо — «жеребцы» забили три безответных мяча соперника. Голами отметились Стив Яго и Джибриль Уаттара, еще один мяч был записан на вратаря камернцев Андре Онана.

«Неукротимые львы» сумели отыграться во втором тайме благодаря голу Стефана Баокена и дублю Венсана Абубакара.

Игра перешла в серию пенальти, где точнее оказались камерунцы, реализовавшие все пять ударов. Андре Онана отразил удар Ибрахима Туре.

Кубок африканских наций. Матч за третье место Буркина-Фасо — Камерун — 3:4 П (2:0, 1:3, 3:5) Голы: Яго, 24 (1:0). Онана, 43 — в свои ворота (2:0). Уаттара, 49 (3:0). Баокен, 71 (3:1). Абубакар, 85 (3:2). Абубакар, 87 (3:3)Буркина-Фасо: Уэдраого (Савадого, 90+4), Уатарра, Каборе, Тапсоба, Яго, Уэдраого, Сангаре, Туре, Уаттара (Конате, 90+4), Траоре (Траоре, 87), Тапсоба (Банде, 87)Камерун: Онана, Мукуди, Ойонго, Мбезо, Онгене, Ум Гуэ (Муми Нгамале, 46), Кунде, Онана, Баокен, Бассогог (Токо Экамби, 54), Ганаго (Абубакар, 46)Предупреждения: Яго, 45. Тапсоба, 52. Уэдраого, 68. Тапсоба, 73 — Баокен, 48. Токо Экамби, 68

В финале 6 января сыграют сборные Сенегала и Египта. Матч начется в 22.00 по московскому времени.