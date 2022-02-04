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    Наставник «Монако» объяснил отсутствие Головина на тренировках команды

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    Главный тренер «Монако» Филипп Клеман сообщил, что российский полузащитник «монегасков» Александр Головин заболел.

    Филипп Клеман
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    Филипп Клеман

    «На сегодняшний день Головин болен. Я не знаю, какой именно у него диагноз. Вскоре он будет сдавать тест на коронавирус», — приводит слова Клемана Madein Foot.

    Головин выступает в составе «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник в 23 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал пять голевых передач. Контракт Головина истекает в 2024 году.

    Напомним, 31 января Головин вышел на поле в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Лансом». Для 25-летнего россиянина это первое появление на поле в 2022 году. Полузащитник с конца декабря прошлого года восстанавливался после растяжения брюшной мышцы, пропустив три матча монегасков.

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