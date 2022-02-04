«Урал» расторг контракт с Ибрахимаем

Косоварский полузащитникпокидает «Урал». Екатеринбургский клуб объявил о расторжении контракта с 26-летним футболистом по обоюдному согласию сторон.

«ФК "Урал" и Илльдрен Ибрахимай расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Игрок уже отзаявлен из нашей команды в РПЛ.

В наш клуб Ибрахимай пришёл в январе 2021 года. С того момента полузащитник провёл за "шмелей" 12 официальных матчей.

Благодарим Илльдрена за сотрудничество и желаем успешного продолжения карьеры!» — сообщила пресс-служба «Урала» на официальном сайте.

«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице российского чемпионата после 18 туров.