«Милан» продлил контракт с 20-летним защитником

«Милан» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником

Новое соглашение между сторонами рассчитано до завершения сезона 2023/24.

Габбиа является воспитанником «россонери». За основную команду «Милана» он дебютировал в августе 2017 года и с тех пор провел четыре матча.

