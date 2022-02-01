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    Алли: Я восхищался Лэмпардом на протяжении всей его карьеры

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    Полузащитник Деле Алли прокомментировал переход из «Тоттенхэма» в «Эвертон», а так же назначением нового тренера Фрэнка Лэмпарда.

    Деле Алли
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    Деле Алли

    «Я очень рад. Немного устал после долгого дня, но в итоге всё хорошо. Я рад.

    У нас с [Лэмпардом] состоялось несколько хороших бесед. Он игрок, которым я восхищался на протяжении всей его карьеры. Я рад, что буду работать с ним, это очень интересно. Уверен, что вместе мы можем добиться отличных результатов.

    Я просто хочу быть счастлив, играя в футбол. Поработать с Лэмпардом и отличными игроками, которые есть у "Эвертона", — отличная возможность для меня. Буду рад показать болельщикам, на что я способен», — сказал Алли в интервью Sky Sports.

    Алли перешёл в «Тоттенхэм» из «МК Донс» в феврале 2015 года. За лондонскую команду полузащитник провёл 269 матчей, в которых забил 67 голов и отдал 61 голевую передачу. В нынешнем сезоне Деле стал автором двух голов и одной результативной передачи в 18 матчах во всех турнирах.

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