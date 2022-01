Мората решил остаться в «Ювентусе»

Нападающий туринского «Ювентуса», арендованный у мадридского «Атлетико», останется в итальянской команде до конца сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри хочет, чтобы испанец играл вместе с Душаном Влаховичем.

Álvaro Morata has decided to stay at Juventus until the end of the season. No Arsenal, no Tottenham, no Barça move on #DeadlineDay. 🇪🇸 #Juventus

Allegri wants him to stay and play alongside Dusan Vlahović. Álvaro se queda. pic.twitter.com/L5M5L6UYdI