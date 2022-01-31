«Ювентус» готов платить 30% зарплаты Рэмси, чтобы тот перешёл в «Рейнджерс»

Шотландский «Рейнджерс» заинтересован в аренде полузащитника «Ювентуса». Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Итальянский клуб готов платить 30% зарплаты валлийского футболиста, чтобы помочь «Рейнджерс» закрыть сделку.

#Juventus is ready to pay the 30% of Aaron #Ramsey's salary to help #RangersFC to close the deal on loan. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 31, 2022

Ранее Аарон отклонил предложения от «Ньюкасла», «Кристал Пэлас» и «Бёрнли». Если он не уйдёт из «Ювентуса» этой зимой, то во второй половине сезона может вообще не выйти на поле, так как не входит в планы Массимилиано Аллегри.

Рэмси стал игроком «Ювентуса» в 2019 году, перейдя в команду в статусе свободного агента. Ранее он выступал за лондонский «Арсенал», «Кардифф» и «Ноттингем Форест». Контракт полузащитника истекает в 2023 году.