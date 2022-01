«Ювентус» готов платить 30% зарплаты Рэмси, чтобы тот перешёл в «Рейнджерс»

Шотландский «Рейнджерс» заинтересован в аренде полузащитника «Ювентуса». Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Итальянский клуб готов платить 30% зарплаты валлийского футболиста, чтобы помочь «Рейнджерс» закрыть сделку.

#Juventus is ready to pay the 30% of Aaron #Ramsey's salary to help #RangersFC to close the deal on loan. #transfers