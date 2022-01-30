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    Фернандо Костанца стал игроком «Крыльев Советов»

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    Защитник Фернандо Костанца заключил контракт с «Крыльями Советов», сообщается на официальном сайте самарской команды.

    Фернандо Костанца
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    Фернандо Костанца

    Соглашение 23-летнего бразильского футболиста с клубом рассчитано на три с половиной года. Костанца будет выступать за «Крылья Советов» под 22-м номером.

    «Фернандо Костанца — талантливый молодой футболист, который добился серьёзного прогресса в последнее время. Мы рады, что он стал игроком "Крыльев". Матчи Фернандо в Лиге чемпионов — это бесценный опыт на самом высоком уровне. Этот опыт вместе с профессионализмом Костанцы должны помочь "Крыльям" в достижении поставленных задач», — отметил спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

    Последним клубом защитника был молдавский «Шериф», за который он сыграл 42 матча, забил 1 гол и отдал 9 результативных передач.

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