Фернандо Костанца стал игроком «Крыльев Советов»

Защитникзаключил контракт с «Крыльями Советов», сообщается на официальном сайте самарской команды.

Соглашение 23-летнего бразильского футболиста с клубом рассчитано на три с половиной года. Костанца будет выступать за «Крылья Советов» под 22-м номером.

«Фернандо Костанца — талантливый молодой футболист, который добился серьёзного прогресса в последнее время. Мы рады, что он стал игроком "Крыльев". Матчи Фернандо в Лиге чемпионов — это бесценный опыт на самом высоком уровне. Этот опыт вместе с профессионализмом Костанцы должны помочь "Крыльям" в достижении поставленных задач», — отметил спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

Последним клубом защитника был молдавский «Шериф», за который он сыграл 42 матча, забил 1 гол и отдал 9 результативных передач.