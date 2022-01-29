«Барселона» объявила о переходе Адамы Траоре

объявила, о переходе нападающего, арендованного с правом выкупа у

Срок аренды истечет по окончании сезона, а сама «Барселона» взяла на себя обязательство полной выплаты заработной платы форварда.

Траоре — воспитанник сине-гранатовых. В составе «Барселоны» он провел 4 матча и забил 1 гол.

В 2015 году 26-летний игрок перешел в «Астон Виллу» за 10 миллионов евро. Спустя год клуб из Бирмингема продал форварда «Мидлсбро» за 8,25 миллиона, а в 2018-м он присоединился к «Вулверхэмптону» за 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Траоре принял участие в 23-х встречах и отметился 1 мячом.