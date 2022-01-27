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    Корнетка: Лимит на легионеров не улучшает уровень молодых российских игроков

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    Руководитель «Локомотива» по спорту и развитию Ларс Корнетка считает, что лимит на легионеров мешает развитию российского футбола.

    Ларс Конетка
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    Ларс Конетка

    «На примере европейских лиг вы можете увидеть, что подобные ограничения не улучшают уровень молодых игроков.

    С одной стороны, восемь иностранцев — много для ограничения. Восемь игроков — почти целая команда. Если вы выпускаете всех на поле, то у вас всего три места под молодых российских игроков.

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    • С другой стороны, из-за ограничения вы стремитесь подписывать иностранцев максимального качества. Это влечет большие затраты: трансфер, зарплата. Этим ограничение нелогично.

    Если лимита вообще нет, для вас нет разницы — иностранец или россиянин, вы думаете об уровне всех игроков, а не только легионеров. И создаете равенство между всеми», — приводит слова немецкого функционера Sports.ru.

    В настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев.

    Ранее президент РФ Владимир Путин высказался против отмены лимита на легионеров в российском футболе.

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