Корнетка: Лимит на легионеров не улучшает уровень молодых российских игроков

Руководитель «Локомотива» по спорту и развитиюсчитает, что лимит на легионеров мешает развитию российского футбола.

«На примере европейских лиг вы можете увидеть, что подобные ограничения не улучшают уровень молодых игроков.

С одной стороны, восемь иностранцев — много для ограничения. Восемь игроков — почти целая команда. Если вы выпускаете всех на поле, то у вас всего три места под молодых российских игроков.

С другой стороны, из-за ограничения вы стремитесь подписывать иностранцев максимального качества. Это влечет большие затраты: трансфер, зарплата. Этим ограничение нелогично.

Если лимита вообще нет, для вас нет разницы — иностранец или россиянин, вы думаете об уровне всех игроков, а не только легионеров. И создаете равенство между всеми», — приводит слова немецкого функционера Sports.ru.

В настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался против отмены лимита на легионеров в российском футболе.