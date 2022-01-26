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    Агент Сафонов о трансферах «Локомотива»: Сплошной финансовый «сенокос», не имеющий отношения к футболу

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    Футбольный агент Алексей Сафонов раскритиковал трансферную политику «Локомотива».

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    «Со стороны трудно понять, что творится в "Локомотиве". Никакой логики в действиях руководства не просматривается. Сплошной финансовый "сенокос", не имеющий отношения к футболу.

    Впрочем, Томас Цорн так же ударно и в "Спартаке" поработал — там его до сих пор вспоминают. "Локо" наступил на те же грабли. Многие трансферы вызывают вопросы — что на вход, что на выход.

    Летом взяли Тикнизяна за 5 миллионов евро, Марадишвили — за 7. Анджорина в аренду с правом выкупа почти за 20 "лимонов"... Цифры не укладываются в голове!

    При этом Крыховяка отдали в "Краснодар", Смолова — в "Динамо", Лисаковича — в "Рубин". Отпустили в "Ростов" — правда, на правах аренды — защитника молодежной сборной России Сильянова. Подыскивают новую команду Живоглядову.

    По моей информации, даже Баринова предлагали другим клубам РПЛ, в том числе "Спартаку". Но тот покидать "Локомотив" отказался. С Зе Луишем вообще разорвали контракт.

    А берут футболистов, которые не сильнее ушедших. Разве что защитник Мампасси с неплохим потенциалом и в перспективе — с российским паспортом. 18 лет, прекрасные физические данные, цепкий, неуступчивый. Если в Москве после первого серьезного контракта не закружится голова — вырастет в хорошего футболиста. Возможно, заиграет и Кухта. А вот в Изидоре большие сомнения.

    С появлением этой троицы легионеров в "Локо" стало уже десять. Главные кандидаты на выход — Рыбус, у которого заканчивается контракт, и, скорее всего, Пабло. Но если клуб решит еще от кого-то избавиться — не удивлюсь.

    Учитывая странную селекцию и непонятное назначение Маркуса Гиздоля, который как тренер совершенно не убедил, за "Локомотив" по-настоящему тревожно. Трансферная чехарда еще ведь и микроклимат в команде нарушила», — сказал Сафонов «Спорт-Экспрессу».

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